Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen, Türkiye Kupası'nda ise finale kalan Galatasaray, sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılılar, çarşamba günü oynanacak Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup edip, sezonun ilk kupasını kazanmayı hedeflerken 18 Mayıs'taki Kayserispor maçında ise taraftarı önünde lig şampiyonluğunu ilan etmenin peşinde. Galatasaray'ın bu sezon Napoli'den kiralık kadrosuna kattığı Victor Osimhen, kariyerinin en iyi dönemini sarı-kırmızılı formayla geçirirken geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. Avrupa devlerinin ve Suudi Arabistan ekiplerinin peşinde olduğu yıldız golcüyü Galatasaray da takımda tutmak istiyor.

TARAFTAR HAREKETE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı ekibin taraftarları da Osimhen'i yeni sezonda takımda görmek isterken sosyal medya platformu X üzerinden kampanya başlatıldı. Galatasaray taraftarlarının başlattığı "Stay with us Osimhen (Bizimle kal Osimhen)" kampanyası için yapılan paylaşım sayısı, birkaç saat içinde 150 bini geçti. Gece boyunca devam eden paylaşımların ardından paylaşımların sayısı sabah saatlerinde 600 bini aştı. Öte yandan bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maça çıkan Victor Osimhen, 33 gol ve 8 asist kaydederek sarı-kırmızılı takıma toplamda 41 gol katkısı sağladı.

OKAN BURUK İÇİN FLAŞ BİR İDDİA GELDİ

GALATASARAY'DA üst üste 3'üncü kez şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanan Okan Buruk, Avrupa'nın devlerinin gözdesi. İtalya'dan AS Roma, Juventus ve AC Milan, Almanya'dan ise Wolfsburg'un Buruk'la ilgilendiği iddia ediliyordu. Son tahlilde Buruk'la ilgilenen son takımın Leverkusen olduğu ortaya çıktı. Almanya'dan gelen bilgilere göre Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmek için Leverkusen'den ayrıldığı için Okan Buruk, Alman devinin teknik direktör adayları arasında bir anda iddialı bir konuma geldi. Okan Buruk'a şu anda bir teklif yok. Ancak Galatasaray'la 1 yıllık daha sözleşmesi kaldı.

KUTLAMA TARİHİ BELİRLENDİ

TRABZON deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray 5 yıldızı ve 25. şampiyonluğunu 25 Mayıs'ta özel, görkemli bir organizasyonla kutlamak için harekete geçti. Kayserispor ile 18 Mayıs Pazar günü oynayacağı karşılaşmadan beraberlikle ayrılsa dahi 25. şampiyonluğunu resmen ilan edecek olan sarı kırmızılılarda planlar netleşmeye başladı. Özel tarih olarak 25.05.2025 belirlendi. İstanbul Valiliği'nin izin vermesi durumunda asıl kutlama Yenikapı'da olacak. Buradaki organizasyon için futbolcular Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Yenikapı'ya geçecek. Kutlama biletleri cüzi rakama satılacak ve buradan da kulübe gelir elde edilecek. Geçen sene Mauro Icardi'yi İstanbul gökyüzüne yansıtan Galatasaray, bu defa 5 yıldızı öne çıkaracak. Rakiplere göndermelerin de yer alacağı ışık, lazer şovların yanı sıra önemli sürprizler de olacak.