Galatasaray 25. kez mutlu sona ulaştı... 5 yıldızlı şampiyon

Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 5. yıldızı formasına takmayı başaran sarı-kırmızılıların ilk golü Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'den geldi. 26. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:1-0. 29. dakikada Torreira, kafayla ceza yayı çizgisi üzerinde olan Barış Alper'e aktardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

SON GOL MUSLERA'DAN

89'da Osimhen, pasını Morata'ya aktardı. Morada, karşı karşıya kaldığı kaleci Bilal Beyazit'i geçmeye çalışırken yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Ali Şansalan, kaleci Bilal'in Morata'ya faul yaptığına belirterek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen kaleci Muslera, Bilal'in müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu. Ve son düdükle birlikte sarı-kırmızılılar ışık gösterileri ve şovlarla 25. şampiyonluğunu kutladı ve sevinç tavan yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Başkan Erdoğan, "2024- 2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm @GalatasaraySK camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.

BURUK KARİYERİNE 1 KUPA DAHA EKLEDİ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün elde edilen şampiyonlukla kişisel müzesine bir kupa daha ekledi. Teknik adam olarak daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019- 2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, son 3 sezonda Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı ve 4. kez mutlu sona ulaştı. Süper Lig'de futbolculuk döneminde de 7 kez şampiyonluk sevinci yaşayan başarılı teknik adam toplamda 11. şampiyonluğunu elde etti.

RAMS PARK'TA BÜYÜK COŞKU

G.SARAY tararaftarları maç öncesi Osimhen'in fotoğrafı ile üzerinde İngilizce "Bizimle kal Osimhen" yazılı pankart açtı. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü "Osimhen bebeği" ile RAMS Park tribünlerinde yer aldı. G.Saray teknik ekip ve futbolcuları, üzerinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üstündeki figürü olan ve sarı-kırmızı "1905" yazan tişörtler giydi. Tişörtlerde, "Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" ifadeleri bulundu.

OSİMHEN'İN GOLÜNÜ KIZI ANONS ETTİ

MÜCADELENIN 26'ncı dakikasında Galatasaray, Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 öne geçerken golün ardından ise ilginç bir an yaşandı. Osimhen'in attığı bu golün anonsunu Nijeryalı yıldızın kızı yaptı. Tribünlerde gol sonrası büyük coşku yaşandı.

BARIŞ ALPER GOLÜNÜ SELFİE İLE KUTLADI

GALATASARAY'IN yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz 29. dakikada bulduğu golün ardından yedek kulübesinden cep telefonu istedi. Milli futbolcu, telefonu alıp takımla selfie çekti. Barış, gol sevincinin ardından sarı kart gördü.