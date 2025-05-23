Golcülerin düellosu İzmir’de

TRENDYOL Süper Lig'de bu sezonki son iç saha maçını yarın şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'a karşı oynayacak Göztepe'nin zorlu randevusu, yıldız golcülerin düellosuna sahne olacak. Göz-Göz formasıyla attığı 13 golle yurt içi ve yurt dışında transferin gözdesi olan Romulo Cardoso ile 25 kez fileleri havalandırarak G.Saray'ı şampiyonluğa götüren isimlerin başında gelen Victor Osimhen'in kapışması nefesleri kesecek. İki yıldızın da ayrıca sezon sonu takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor ve veda etmeden önce Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran taraftarlarına gol ve goller izletmeyi hedefleyecek. Ayrıca Romulo ve Osimhen gol rekorlarını kırmak için de yarın sahaya çıkacak.

İzmir ekibinin Brezilyalı futbolcusu, 2 gol daha atarsa Göztepe tarihinin en çok fileleri havalandıran yabancı futbolcusu olacak. Osimhan ise kalan iki maçta 2 gol katkısı yapması halinde 44 kez ağları havalandıran Alex de Souza'yı geçerek bir sezonda en çok gol katkısı sağlayan futbolcu olarak Türk futbol tarihine geçecek.

GÜRSEL AKSEL KAPALI GİŞE

BU sezon 100'üncü yılında Avrupa hedefi ile yola çıkan ancak son haftalarda iddiasını kaybeden İzmir ekibi, sezonun son iç saha maçında şampiyona karşı yine kapalı gişe olacak. Göztepe'nin bu sezon son iç saha maçını oynayacağı Galatasaray karşılaşması öncesi taraftarlar tüm biletleri 3 gün önceden tüketti.

Misafir tribüne ayrılan kontenjan da kısa sürede doldu. Müsabakanın bilet fiyatları 1'inci kategori 5 bin 250, 2'nci kategori 4 bin, 3'üncü kategori 2 bin, 4'üncü kategori bin 500, 5'inci ve 6'ncı kategoriler bin 250, misafir tribünü ise bin 600 TL olarak belirlenmişti. Galatasaraylı taraftarların da yer alacağı maçta yoğun güvenlik önlemleri alınacak ve iki takım seyircisinin karşı karşıya gelmemesi için stat çevresinde kuş dahi uçurtulmayacak.

TARAFTAR ALKIŞLAMAYACAK

GALATASARAY Divan Kurulu Üyesi Mehmet Kamil Erişen, şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılıların son 2 maçtaki rakipleri Göztepe ve Başakşehir'in taraftarlarına seslenip, maç öncesinde G.Saray'lı futbolcuları alkışlamalarını istemişti. Göztepeli futbolseverlerden cevap gecikmedi ve sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda, İstanbul ekibini kesinlikle alkışlamayacaklarını ifade ettiler. Yalı Grubu, "Gürsel Aksel Stadı'nda İstanbul alkışlanmaz. Alkışlanacak bir şey göremiyoruz" açıklaması yaptı.

STOİLOV: İYİ BİTİRELİM

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu. Stoilov, "Sevgili Göztepe ailesi, Öncelikle şunu belirtmek isterim ki son maçta kendi seviyemizi yansıtamadığımız için üzgünüz. Ancak hep birlikte mücadele ettiğimiz harika bir sezonu geride bırakıyoruz. Evimizde oynayacağımız son maçta gücümüzü hep birlikte gösterelim ve sezonu en iyi şekilde tamamlamak için elimizden geleni yapalım" şeklinde konuştu.

JUAN'IN MAÇA YETİŞMESİ ZOR

KARŞILAŞMANIN hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakat oyuncuların tedavisi sürüyor. Haftalardır sakatlıkla boğuşan Brezilyalı golcü Juan'ın Galatasaray karşılaşmasına da yetişmesi zor görülürken, düz koşulara başlayan orta saha Isaac Solet ve Doğan Erdoğan ile sol kanat oyuncuları İsmail Köybaşı ve Djalma Silva bu maçta forma giyemeyecek.