Aslan’da yoğun mesai

2024-2025 sezonunun 36. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte kadro planlamasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar genç oyuncusu Yunus Akgün ile 4 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağladı.

Yıllık 2,3 milyon Euro kazanması beklenen Yunus'un birkaç gün içinde resmi imzayı atacağı öğrenildi. Transfer bütçesi yaratmak için Barış Alper Yılmaz'ı göndermeyi düşünen Aslan, başarılı oyuncusu için 35 milyon Euro talep ediyor. Devre arasında Premier Lig'den gelen 17 milyon Euro'luk teklif geri çevrilmişti. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Arap Yarımadası'ndan yaklaşık 40 milyon Euro maaş teklifi aldığı belirtiliyor.

VEDA HAZIRLIĞI VAR

Galatasaray da oyuncuya resmi teklif yaptı ancak transferin gerçekleşmesi beklenmiyor. Juventus, Osimhen'in peşini bırakmazken Fenerbahçe genç oyuncu için nabız yokladı. Geçtiğimiz sezonu ACF Fiorentina'da kiralık geçiren Zaniolo, Galatasaray'a dönecek. Ancak kulübün planı, Zaniolo'yu yeniden kiralık olarak göndermek yönünde. Galatasaray'ın iki önemli ismi, Fernando Muslera ve Dries Mertens için Başakşehir maçı sonrası özel bir veda töreni düzenlenecek. Her iki futbolcu da eşyalarını toplayarak ülkelerine dönecek.

GALATASARAY'DA GÜNDEM INAKİ

GALATASARAY'DA sezon sonu ayrılması beklenen Barış Alper Yılmaz'ın alternatifi bulundu. İngilizlerin ardından İtalyanların da takip listesine giren milli futbolcunun, bu transfer döneminde 30 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satılması söz konusu. Galatasaray cephesi, menajerler üzerinden nabız yoklanan Barış'ın yerine kenar forvet arayışlarına başladı. Athletic Bilbao'dan İnaki Williams ismi ön plana çıktı. İspanya'da bu sezon 11 gol-9 asiste imzasını koyan Williams, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. Athletic Bilbao ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 20 milyon Euro. Nico Williams'ın ağabeyi olan İnaki, İspanya'yı seçen kardeşinin aksine milli takım tercihini Gana'dan yana kullandı.