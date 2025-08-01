Aslan çıldırdı

SÜPER Lig devi Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Leroy Sane ve Victor Osimhen'in transferlerinin ardından büyük sükse yapan Aslan, vites büyütürken stoper takviyesi için gözünü Real Madrid'e çevirdi. Savunmada rekabeti artıracak etkili bir stoper arayan Aslan, Antoino Rüdiger'e kanca attı. Dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olarak gösterilen Alman yıldız, gelecek yaz Madrid'den ayrılabilir. Galatasaray ise "Ayrılık bu sezon olur mu?" diyerek Rüdiger'in menajeriyle ilk teması kurdu. İspanol AS gazetesinin haberine göre Real Madrid 32 yaşındaki stoperiyle sözleşme uzatmayacak. Berlin'de Türk mahallesinde doğan oyuncunun sözleşmesi ise gelecek sezon sonunda bitiyor.

LİSTEDE İKİ İSİM VAR

ASLAN, 32 yaş üstü oyunculara sadece 1 yıl uzatma teklif eden Real Madrid'e, Rüdiger için bonservis kazanma şansı yaratacak. Yönetim, stoper takviyesi için daha önce Bayern Münih'ten Kim Min-Jae'nin yanı sıra Manchester City'den İsviçreli Manuel Ajanji için temaslarını sürdürüyor.

OSİMHEN İMZALADI

GALATASARAY, Nijeryalı santrafor Victor Osimhen'i 75 milyon avro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattı. Açıklamada, futbolcunun eski kulübüne net 75 milyon Euro transfer bedeli ödendiği, ayrıca yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'unun Napoli'ye ödeneceği ifade edildi. Aslan'ın, golcü futbolcuya her bir sezon için net 15 milyon, sadakat primi 1 milyon ve imaj hakkı ücreti olarak da 5 milyon Euro ödeme yapacağı aktarıldı.