Galatasaray kapış kapış

Trendyol Süper Lig'de son 3 yılın şampiyonu olan ve Leroy Sane'nin ardından Victor Osimhen'i de kadrosuna katan Galatasaray'ın yıldızlarına büyük ilgi var. Son yıllarda gücü ve hırsıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Barış Alper Yılmaz ve orta sahada geldiği günden beri fark yaratan Gabriel Sara'ya İngiltere'den ciddi tekliflerin olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz yıldan bu yana devlerin radarında olan ve sarı-kırmızılı takımla sözleşmesini yenileyen Barış Alper ile en yakından ilgilenen kulübün West Ham United olduğu öğrenildi. Aslan'ın büyük bir gelir hedeflediği 25 yaşındaki oyuncu için İngiliz kulübünün 30 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus içeren bir paket teklif ettiği gelen bilgiler arasında.

Aslan'ın sezon başında 18 milyon Euro gibi rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'nın adı ise geçtiğimiz günlerde bu sezon Premier Lig'de hayal kırıklığına uğrayan Manchester United ile anılsa da, Ada basını sürpriz bir takımın adını geçirdi.

SÜRPRİZ BİR TALİP ÇIKTI

İngiliz spor sitesi Football Fan Cast'in haberine göre; Manchester United ile adı anılan Sara için Premier Lig'in yeni ekibi Leeds United da devreye girdi. Gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Leeds United'ın Sara'yı Norwich'ten iyi tanıdığı ve transferi yaz döneminde sonuçlandırmaya çalışacağı ifade edildi. Brezilyalı yıldızın kariyerinde henüz Premier Lig görmediğinin aktarıldığı haberde, Sara için Galatasaray'la yakın zamanda temasa geçileceği belirtildi. Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla 44 maça çıktı.

NELSSON DA GİDİYOR

GALATASARAY'IN Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, sarı-kırmızılı kulübe veda etmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında takımdan ayrılacağını doğruladığı 26 yaşındaki oyuncuya bir süredir Samsunspor'un ilgisi olduğu biliniyordu. Kırmızıbeyazlıların kadrosuna katmak için uğraş verdiği Nelsson'a İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin de talip olduğu öğrenildi. İtalyan ekibin de temas kurarak teklifini sunduğu stoperin, karar aşamasında olduğu ve bu hafta içerisinde ayrılabileceği ifade edildi.

CUESTA MOSKOVA'YA

Galatasaray'da, takıma yeni katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılması beklenen oyuncular için de çalışmalar sürüyor. Bu isimlerin başında Carlos Cuesta geliyor. Alınan bilgilere göre Galatasaray'ın ara transfer döneminde Genk'ten 8 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Kolombiyalı için Spartak Moskova'dan yoğun bir ilgi var. Rus ekibi, Cuesta'yı kadrosuna katmak için G.Saray ile görüşme halinde. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Geçen sezonun ikinci yarısında kadroya katılan Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı formayla yalnızca 9 maça çıktı. Beklentileri karşılayamayan 26 yaşındaki savunmacı, gözden çıkarılan isimler arasında yer aldı.