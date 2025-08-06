Aslan’da yeni rota Stanisic

YENİ sezonda Şampiyonlar Ligi'nde zirveyi hedefleyen Galatasaray, sağ bek sorununu çözüme kavuşturmak için büyük çaba harcıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, daha önce talip olduğu Monaco forması giyen Wilfred Singo'dan 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli nedeniyle vazgeçmek zorunda kaldı. Aslan diğer hedefi, Bayern Münih'ten eski yıldızı Sacha Boey'i ise İstanbul'a gelmeye ikna edemedi. Bunun üzerine alternatif isimlere yönelen Aslan'ın rotası yine Almanya oldu. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Bayern Münih'te olan ve geçen sezon Leverkusen'de kiralık oynayan Josip Stanisic'i listesine aldı. Almanya doğumlu Hırvat yıldız için kiralama teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonu olmadan oyuncuyu almaya çalışıyor. Hırvatistan Milli Takım forması da giyen 25 yaşındaki Stanisic, teknik direktör Okan Buruk'un da tarifine birebir uyuyor

SARI-KIRMIZILILARDA TZOLAKİS İDDİASI

1 numara transferine yoğunlaşan G.Saray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Ederson, Donnarumma, Yann Sommer, Marc Andre Ter Stegen transferlerinde mutlu sona ulaşamayan Aslan'ın yeni kaleci adayı Konstantinos Tzolakis oldu. Yönetim, Olympiakos forması giyen 22 yaşındaki eldivenin peşine düştü. Yunan kalecinin de G.Saray'ın teklifine sıcak baktığı ve kulübüne bu yönde talepte bulunduğu ifade edildi.