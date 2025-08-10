Barış Alper fırtınası

G.Saray'ın sezonun ilk maçında G.Antep FK'yı 3-0 yendiği maçta 2 gol atan, diğer golün de asistini yapan Barış Alper Yılmaz, performansı ile tüm otoritelerden tam not alırken oyuncu Avrupa basınında da manşetleri süslüyor. İtalya'dan Corriere Dello Sport'ta dün yer alan habere göre Bologna, milli futbolcuyu iki senedir yakından takip ediyor ve takıma katılmasını istiyor. Serie A kulübünün scout ekibi tarafından hazırlanan çalışmada; Barış Alper Yılmaz'ın sahadaki duruşu ve oyuna etkisinin yanı sıra mücadele gücü, oyun temposu ve sahadaki varlığının oyuna her zaman artı değer kattığına dair gözlemler yer alıyor. Bununla birlikte Barış Alper, Bologna'nın radarındaki tek isim değil. Kulüp, Marsilya'nın oyuncusu Jonathan Rowe'u yakından takip ediyor. Avrupa kulüpleri dışından futbolcuya Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgisinin bulunduğu ve yıldız oyuncu için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Sezon planlamasını Barış'a göre yapan sarı-kırmızılıların ise sözleşmesini uzattıkları milli oyuncuyu satmayı düşünmedikleri biliniyor. Bu arada Barış'ın attığı ilk gol sonrası eski Galatasaray oyuncusu Harry Kewell'ın gol sevincini yapması sosyal medyada Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak nitelendirildi. Bilindiği üze Kerem Aktürkoğlu, attığı gollerden sonra asa hareketi yapıyordu. 'Türk Harry Potter' lakabını alan Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray'ın büyücüsü deniliyordu.