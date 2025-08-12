Milan’dan kanca

Galatasaray'da performansıyla Dünya kulüplerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz için her gün yeni bir iddia gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Suudi kulüplerinden Neom'un milli yıldız için kesenin ağzını açtığı ve hem Galatasaray'a hem de Barış'a dolgun bir ücret önerdiği öne sürülmüştü. Genç yıldız için dün de İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalya basınında yer alan haberlere göre; Milan, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmeyi düşünüyor.

ÖNCELİĞİ GALATASARAY

İtalyan ekibinin Noah Okafor ve Chukwueze'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı yeni bir kanat transferi düşünüyor. Bu bağlamda aday listesi belirleyen Milan, Barış Alper Yılmaz'ı listelerini yazdı. Sezonun ilk maçında Gaziantep karşısında 2 gol ve 1 asist kaydeden 25 yaşındaki futbolcunun, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli yıldız geçtiğimiz sezon da Çizme ekiplerinden Lazio'nun kapısından dönmüştü. Barış Alper'in önceliğini Galatasaray'da kalmak olduğunu yönetime ilettiği öğrenilirken, oyuncunun olası bir ayrılığı söz konusu olduğunda Avrupa'da kalmak istediği belirtildi.

BARIŞ ALPER'İN YERİNE TROSSARD

GALATASARAY'DA bir numaralı gündem maddesi Barış Alper Yılmaz'ın geleceği. Ciddi talipleri bulunan milli futbolcu için tüm ihtimaller düşünülüyor. Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz'ın alternatifini belirledi. Adı uzun süre Fenerbahçe'yle anılan Leandro Trossard, Barış Alper'in alternatifi olarak Galatasaray'ın gündemine girdi. Cimbom, milli futbolcunun satılması halinde Trossard için Arsenal ile görüşmelere başlayacak. 30 yaşındaki futbolcu, Arsenal ile sözleşmesinin son yılına girdi.

SAĞ BEKE YENİ ADAY PAVARD

SAĞ bek bölgesine transfer yapmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, bir yandan eski yıldızı Sacha Boey için görüşmelerini devam ettirirken, alternatif isimlere de yönelmeye başladı. Sarıkırmızılı takımın, Inter'de forma giyen Fransız yıldız Benjamin Pavard için adım attığı ortaya çıktı.

37 MAÇTA 1 GOL

İTALYAN basınında yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Pavard'ın transferi için kulübü Inter ile temas kurdu. Sarı-kırmızılı kurmayların, Fransız yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmeleri ileriyi taşımak için adımlar attığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 37 maçta giyen Fransız yıldız 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

ASLAN'DA MORATA RESMEN AYRILDI

Galatasaray, ayrılığı resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar, İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. İtalyan devi Milan, sarı-kırmızılı ekibe 5 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek. Ayrıca İspanyol futbolcu, 651 bin euro tutarındaki alacaklarından da feragat etti. Sarı - kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde; "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 EUR tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu 651.562 EUR tutarındaki alacaklarından feragat etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."