Galatasaray’da iddia trafiği!

Galatasaray'ın kaleci arayışlarına yönelik dün iddia trafiği yaşandı. Sarı-kırmızılıların liste başındaki M.City file bekçisi Ederson ile ilgili hem olumlu hem de olumsuz haberler geliyor.Aslan'ın dün bir görüşme yaptığı Abdullah Kavukcu'nun da bugün İngiltere'ye gidip Brezilyalı eldivenin transferini bitireceği belirtilse de Pep Guardiola'nın bu yaz tecrübeli kaleciyi elden çıkarmayı düşünmediği de öne sürülen iddialar arasında. Galatasaray cephesinde ise başarılı kalecinin cuma günü Karagümrük maçında tribünde olmasına yönelik bir çaba var.

ÖN YOKLAMA YAPILMIŞ

Sarı-kırmızılı ekibin Porto'nun milli kalecisi Diogo Costa ile ilgilendiğine yönelik haberler de dikkat çekiyor. Yönetimin Ederson transferinin gerçekleşmeme ihtimalini düşünerek 24 yaşındaki kaleciyle görüşme halinde olduğu hatta Portekiz kulübüne transfer teklifinin sunulduğu ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 43 maça çıkan Costa, kalesinde 45 gol gördü. Başarılı kaleci, 19 maçta gol yemedi.

"G.SARAY'I BEĞENİYORUM"

Bu arada R.Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois'nın sosyal medyaya düşen görüntüsü dikkat çekti. Bir G.Saraylı taraftar, Belçikalı kaleciye "G.Saray'a gel kardeşim" diye seslendi. Courtois bu çağrıya "G.Saray çok iyi, onları beğeniyorum" derken görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Aslan'ın Courtois ile ilgili bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.