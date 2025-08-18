Galatasaray ikna etti: Singo geliyor

Kadrosunu Victor Osimhen ve Leroy Sane ile güçlendiren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aslan, daha önce de gündemine gelen Wilfried Singo için temaslarını sıklaştırdı. Geçtiğimiz Ocak ayında Arsenal'e transferi kapıdan dönen Singo, Monaco'da kalmaya sıcak bakarken Galatasaray'ın yoğun presi ve markajı ibreyi sarı kırmızılılara çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un hem stoper hem de sağ bekte değerlendirmek istediği oyuncuya Şampiyonlar Ligi hedefi, yıldızları çekim gücü ve İstanbul hakkında geniş sunum yapıldı. 24 yaşındaki Singo'ya özellikle taraftarın sevdiği oyunculara karşı tutkusu, şampiyonluk görüntüleri ve 4 sene üst üste şampiyonluk amacı, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri uzun uzun aktarıldı.

EFSANE İSİMLER İKNA ETTİ

Fildişi Sahilli genç savunma oyuncusu, Galatasaray'ın yoğun presi sonrasında İstanbul ve sarı kırmızılılar hakkında bilgi almak adına Eboue, Keita ve Drogba ile de görüştü. Ve başarılı savunma oyuncusu ilk kez Galatasaray'a gelmeye sıcak baktı. Eğer Dursun Özbek yönetimi oyuncu ile sözleşme şartları konusunda anlaşırsa Monaco ile masaya oturacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ SERVET DEĞERİNDE

Öteyandan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın ardından Suudi Arabistan pazarına da girdi. Neom Kulübü, 30 milyon Euro'luk son teklifini artırmaya hazırlanıyor. Barış Alper Yılmaz'ı satmak istemeyen yönetim ise 50 milyon Euro değer biçti. Futbolcu için Bologna ve Neom'dan gelen tekliflere olumsuz dönüş yapan Aslan, bu transferde pazarlığa kapalı durumda.