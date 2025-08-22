Galatasaray’ın Diogo ısrarı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gözünü zirveye diken Galatasaray, 1 numara transferini bir an önce sonlandırmak istiyor. Manchester City'den Ederson için görüşmelerini sürdüren yönetim, listesindeki diğer isim Diogo Costa için de tüm şartları zorluyor. Correio De anha gazetesinin haberine göre; sarıkırmızılılar Diogo Costa'nın kulübü Porto'nun 20 milyon Euro'luk teklifi reddetmesine rağmen Portekizli eldiveni transfer etmekte kararlı. İddiaya göre; Portekiz ekibine daha önce önerdiği 20 milyon Euro'luk teklifi artıracak. Sarı-kırmızılıların, İsviçre asıllı 25 yaşındaki file bekçisiyle anlaşma sağladığı ifade edilirken, oyuncuya önerilen yıllık maaş da ortaya çıktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Porto'dan yıllık 1.44 milyon Euro kazanan Diogo Costa'ya 7 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Yıllık kazancının çok üzerinde olan bu teklif Portekizli eldiveni cezbederken, sarı-kırmızılılar bu kozu kullanıp başarılı file bekçisinin transferini mutlu sonla noktalamak istiyor.

BONSERVIS ENGELI

Ancak Diogo Costa'nın sözleşmesindeki 75 milyon Euro serbest kalma bedeli büyük bir engel teşkil ediyor. Victor Osimhen'in bonservis bedeline eş değer olan bu rakamı karşılamak Aslan için imkansız olsa da, sarıkırmızılı yönetim hafta sonuna kadar Portekiz temsilcisi Porto'nun kapısını bir kez daha çalacak.

SİNGO ŞOKU

TRANSFER gündeminde yer alan Wilfried Singo için sürpriz bir gelişme yaşandı. Lequipe'in haberine göre; Monaco'nun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Fildişili sağ bek, Galatasaray'ın yaptığı teklifi geri çevirdi. Monaco yönetimi, 23 yaşındaki oyuncu için 40 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Singo'nun, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon Monaco ile 35 maça çıkan Singo, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Stoper listesinde Internacional'den Vitao, M.City'den Manuel Akanji ve İnter'den Benjamin Pavard'ı da barındıran Aslan alternatif isimlere yönelecek.

NELSSON VERONA'DA

GALATASARAY'DAN Victor Nelsson, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Hellas Verona'ya transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp 650 bin Euro kiralama bedeli ve 100 bin Euro şarta bağlı bonus ödemesi alacak. İtalyan ekibi satın alma opsiyonunu kullanması durumunda 8 milyon Euro ödeme yapacak. Galatasaray, Danimarkalı stoperi 2021 yılında Kopenhag'dan kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Nelsson, Galatasaray'la toplam 144 maça çıktı ve 4 gol kaydetti. 26 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 3 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

NİCOLO ZANİOLO'NUN BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

GALATASARAY'DA yaz transfer döneminde takımdan ayrılması Nicolo Zaniolo için Udinese'nin 9 yakın ilgisi var. Oyuncu için kiralık bir formülü artık düşünmeyen ve tapusuyla göndermek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon Euro arası bir bonservis bedeli talep ediyor.