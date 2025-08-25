Galatasaray doludizgin

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 4-0'lık skorla yendi. 9. dakikada Torreira'nın sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğine çarparak oyun alanına döndü. 27. dakikada Yunus'un savunmanın arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Sane'nin şutunda açıyı kapatan Bilal, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı. 36. dakikada yarı alanından aldığı topla rakip sahayı hızla geçen Yunus'un pasında, ceza sahasına sağ çaprazda giren Sane'nin şutunda topu Bilal, çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Eren, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 39. dakikada kullanılan kornerde ceza sahasına giren Opoku'nun arka direkte kafa vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı. Maçın ilk yarısı, Galatarasay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

77. dakikada Cardoso'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden oyun alanını terk etti. 86. dakikada Icardi'nin pasında topla buluşan Zaniolo'nun kaleye paralel gönderdiği ortada Osimhen, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3. 90+3. dakikada Berkan'ın pasında topla buluşan Sane'nin uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4. Maç, Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

EREN ELMALI KENDİNİ AŞTI

GALATASARAY'DA Eren Elmalı, 36. ve 46. dakikalardaki golleriyle Galatasaray'ı 2-0 öne taşıdı. Bu sezon 3 lig maçına çıkan milli futbolcu, Kayserispor maçındaki golleriyle bu sezon 3 gole ulaştı. Süper Lig'de daha önce 136 maçta 1 gol atan Eren, bu sezon ise 3 maçta 3 gol attı. Eren, Kayseri'deki ilk golüyle birlikte Galatasaray'ın lig tarihindeki 4000. golünü kaydetti.

OKAN BURUK'TAN İKİ ZORUNLU DEĞİŞİM

GALATASARAY Teknik Direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son oynadıkları maçın kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti. Buruk, Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev alan Barış Alper Yılmaz ile hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın yerlerine ilk 11'de Jakobs ve Osimhen'e şans tanıdı. Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

BARIŞ ALPER'DEN 'BAŞARILAR' PAYLAŞIMI

GALATASARAY'DA sezona iyi başlayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, transfer gündemi nedeniyle teknik heyet ve yönetimin kararıyla Kayserispor kadrosuna dahil edilmedi. Milli futbolcu, Kayserispor maçı öncesinde ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Takımın fotoğrafını paylaşan Barış Alper Yılmaz, "Başarılar takım" yazdı ve bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp emojileri ekledi. Barış Alper, ligin ilk iki haftasında 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.