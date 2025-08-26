Barış idmanda

Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transferi gündemde olan ve Galatasaray yönetimiyle kriz yaşayan Barış Alper Yılmaz takımının idmanlarına geri döndü. Geçen hafta teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşme sonrası sarı-kırmızılı ekibin antrenmanlarına çıkmayan ve Kayserispor maçının kadroya alınmayan milli futbolcu kararından dönerek takımının dün sabah gerçekleştirilen rejenerasyon antrenmanında takıma katıldı. Bilindiği üzere oyuncunun menajerinden ve kulüpten transfer iddialarına yönelik karşılıklı açıklamalar gelmiş, konu G.Saray gündeminin ilk sırasına yerleşmişti.

"KESİNLİKLE SATMAYACAĞIZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ayrılığa kapıları kapatmasının ardından bir açıklama da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan gelmiş ve oyuncularını kesinlikle elden çıkarmayacaklarını kaydederek "Barış Alper Yılmaz için bize 60 milyon Euro bonservis bile verseler satmayı düşünmüyoruz" dediği ileri sürülmüştü. Yıldız futbolcunun dün antrenmana çıkması buzların çözüldüğü şeklinde yorumlanırken, tarafların en kısa süre içerisinde konu ile ilgili yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

CATAMO SÜRPRİZİ

BIR yandan kaleci, diğer yandan savunmaya takviye çalışmaları içerisinde olan G.Saray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarıkırmızılıların Portekiz temsilcisi Sporting'in forması giyen 24 yaşındaki kanat Geny Catamo için resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen 24 yaşındaki Mozambikli oyuncu Portekiz ekibiyle 93 resmi maça çıktı, 13 gol ve 10 asist ile katkı sağladı. Bir ara Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Catamo'nun değeri 15 milyon Euro.

28 MAÇTA 10 GOL ATTI

GENY Catamo'nun kulübüyle olan sözleşmesi devam ederken, Sporting'in gelen teklif üzerindeki değerlendirdiği gelen haberler arasında. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, bu transferi birkaç gün içinde netleştirmeyi hedefliyor. Mozambik Milli Takımı'nda 28 karşılaşmada süre alan oyuncu forma giydiği sürede 10 kez gol sevinci yaşadı.

GÜNAY GÜVENÇ GÜVEN VERİYOR

G.SARAY'IN Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın kulüpten ayrılmasıyla eldivenleri devralan Günay Güvenç, son dönemde gösterdiği performansla takımının kazandığı maçlarda önemli pay sahibi oldu. Günay Güvenç, bu sezon kaleye geçtiği 3 Süper Lig maçında da gol yemedi. Muslera'nın ayrılığının ardından takımdaki birinci kaleci konumuna gelen 34 yaşındaki file bekçisi, ligin ilk 3 haftasındaki Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Kayserispor maçlarında yaptığı kritik kurtarışlarla kalesinde gole izin vermedi.

ALMANYA'DA MANŞETLERDE

GALATASARAY'IN 4-0'lık Kayserispor galibiyetinde Leroy Sane'nin bir gol ve bir asistlik performansı Almanya'da da manşetleri süsledi. TIPICO, "Sane'nin yıldızı parlıyor" başlığını atarken "Sane, ilk iki lig maçında gol atamamış olsa da, şimdi bu laneti kırmayı başardı. Galatasaray, üçüncü maçında üçüncü galibiyetini alarak 9 puan ve 10:0'lık kusursuz bir gol farkıyla Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor" dedi. T-Online ise "Sane sahneye çıktı" derken "Sezonun ilk iki maçında gol sevinci yaşayamayan yıldız futbolcunun nihayet yüzü güldü" ifadelerini kullandı. Web.de ise "Sane, Galatasaray'ın gol partisinde parladı" başlığı ile "Milli futbolcu Leroy Sane, Türkiye'ye transferinin ardından Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti. Bayern Münih'in eski hücum oyuncusu, Kayserispor deplasmanında uzatma dakikalarında skoru belirleyen gole imza attı. Sane, Haziran ayının ortasında Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübünden bonservissiz olarak Türkiye'nin önde gelen ekibine transfer olmuştu. Süper Lig'in ilk iki haftasında 29 yaşındaki oyuncu skor katkısı yapamazken, sonunda şeytanın bacağını kırdı" dedi.

GERİLİM UZAMADI

G.SARAY'IN Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçta gerilim yaşayan Victor Osimhen ile Yunus Akgün müsabaka sonunda yaşananları tatlıya bağladı. Müsabakanın 74. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda top auta çıktı. Bu sırada pas bekleyen Osimhen genç oyuncuya tepki gösterdi. Bu tepki sonrası Yunus'un moralinin bozulduğu görülürken maç sonrası Osimhen ile Yunus saha içinde bir araya geldi. Pozisyonu konuşan Osimhen ile Yunus, tokalaşarak taraftarı selamlamaya gitti.