Aslan’dan Adjetey hamlesi

SON olarak Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan transferleri yapan Galatasaray, Basel'in 21 yaşındaki stoperi için harekete geçti. Victor Osimhen, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlayan Galatasaray için Africa Foot'tan önemli bir transfer iddiası geldi. Haberde, sarı-kırmızılı kulübün İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Ganalı stoper Jonas Adjetey'e talip olduğu ifade edildi. Galatasaray'ın, Gana Milli Takımı'nda da oynayan ve kulübüyle 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da belirtildi. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen genç oyuncunun da Galatasaray'daki yıldızlar topluluğu nedeniyle sarı-kırmızılı ekibe gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü. İki takım arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde sonlanması ve Adjetey'in sağlık kontrollerinin ardından imza atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.