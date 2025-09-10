Aslan’dan Muriqi sürprizi

GALATASARAY, milli arada yaşanan şanssızlıklar sonrası yeniden kolları sıvadı. Yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Nijerya- Uganda maçında yaşadığı sakatlık, Mauro Icardi'nin de henüz 90 dakikayı çıkaramaması nedeniyle Galatasaray yönetimi golcü arayışlarına başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, Süper Lig'de oynatabileceği santrfor özelliklerine sahip alternatif oyuncu arayışlarında sürpriz bir isme yöneldi. Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda La Liga'da Mallorca forması giyen Kosovalı santraor Vedat Muriqi'yi transfer listesinin ilk sırasına yerleştirdi. Kurmaylar, 31 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi sundu.

TÜRKİYE'YE YABANCI DEĞİL

TÜRKİYE'DE Giresunspor ve G.Birliği'nde parlayan Kosovalı golcü, 2019'da Ç.Rize'de oynadığı dönemde gündeme gelmiş ancak Fener'e imza atmıştı.

BARIŞ ALPER'DEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Galatasaray'da Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transferine vize vermemesi nedeniyle yönetimle restleşen ve taraftarların tepkisine maruz kalan Barış Alper Yılmaz suskunluğunu bozdu. Milli futbolcu resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı forma altında başarılar kazanmak için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi. Yılmaz, "Bugüne kadar susmamın benim için zararlı olacağını bildiğim halde Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hep sessiz kaldım. Her ne olursa olsun daha önce de söylediğim gibi benim için öncelik Galatasaray'ın çıkarlarıdır. Ancak Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak omuzlarda ülkemizden uğurlanmayı beklerken bugün gelinen süreç beni derinden üzdü. Tüm bu yaşanan süreç nedeniyle istemsizce gündemi meşgul ettiğim için özür diler, tanıdığınız ve sevdiğiniz Barış Alper'in en kısa sürede tüm hırs ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm. UEFA Şampiyonlar Ligi ve ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda siz değerli Galatasaraylıların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacım var. Unutulmasın ki aslolan Galatasaray'dır" dedi.