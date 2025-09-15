Aslan Avrupa’ya odaklandı

2025-26 sezonuna Galatasaray oldukça hızlı bir giriş yaptı. Sarıkırmızılılar, milli ara dönüşü Eyüpspor'u da 2-0'lık skorla mağlup ederken gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Sezona 5'te 5 yaparak başlayan Aslan, Devler Ligi ilk maçında perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon Avrupa'da da ses getirmek isteyen ve kadro planlamasını bu hedef üzerine kurgulayan sarı-kırmızılılar, gurbetçi taraftarlarının da desteği ile ilk Avrupa sınavından 3 puanla dönmek istiyor. Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmeyen ve krizin sona ermesiyle takıma iki maç sonra geri dönen Barış Alper, oyuna girdikten sonra Eyüp maçında Galatasaray'a can verdi. BARIŞ SEVİNCİ

Eyüp karşısında takımı ateşleyen ve 1 asist yapan milli yıldız, perşembe günü Frankfurt karşısında Aslan'ın en büyük kozu olarak on birde sahaya çıkacak.,

VİCTOR OSİMHEN TELAŞI

SARI-KIRMIZILI ekipte, Nijerya Milli takımında sakatlanarak Eyüp maçında forma giyemeyen Victor Osimhen'in Frankfurt maçına yetişmesi için sağlık heyeti seferber oldu. Nijeryalı yıldız golcünün durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Ağrı durumuna göre bir sonraki maç için ne yapabileceğini, bu ağrıyı tolere edebilecek mi göreceğiz. Bir, iki gün içerisinde durumu daha net belli olacaktır" şeklinde konuştu.