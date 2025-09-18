Devler Ligi’ne zaferle başlayalım

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında bugün deplasmanda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Frankfurt Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşmayı İtalyan Federasyonu'ndan hakem Marco Guida yönetecek. Zorlu karşılaşmayı TRT 1 canlı olarak ekranlara getirecek. Geçen sezon başlayan Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk defa mücadele edecek olan Aslan, zorlu maratona 3 puanla başlamak istiyor. Süper Lig'de geçen yıl üst üste 3. kez şampiyon olan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etmişti.

TARAFTAR AVANTAJIMIZ VAR

Eintracht Frankfurt ile deplasmanda yapılacak maçta sarı-kırmızılı ekibi çok sayıda Türk futbolseverin tribünde desteklemesi bekleniyor. Eintracht Frankfurt yönetimi, ev sahibi takım tribünlerinden G.Saray taraftarına bilet satılmaması için önlemler alsa da karşılaşmada çok sayıda Türk futbolsever misafir ekip tribünü dışındaki yerlerden de takımlarına destek verecek.

OSİMHEN GÖTÜRÜLMEDİ

FRANKFURT maçı öncesi sakatlığı nedeniyle durumu belirsiz olan Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Nijeryalı Milli Takımı'nda sakatlanan ve son Eyüp maçında oynamayan Osimhen, dün Almanya'ya giden kafilede yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk'un, Nijeryalı kanat oyuncusunun yerine Barış Alper Yılmaz'ı ileri uçta değerlendireceği öğrenildi. Buruk'un henüz tam performansını sergileyemeyen Mauro Icardi'yi ise yedek kulübesinde bekleteceği ifade edildi. Duruma göre, genç çalıştırıcı Arjantinli yıldızını sahaya sürerek sonuca etki etmeye çalışacak. Ayrıca Buruk, Osimhen'in yokluğunda Torreira, Sane ve İlkay gibi orta saha oyuncularından da skor katkısı bekliyor.