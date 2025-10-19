Aslan tam gaz

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 9. haftada Başakşehir'i deplasmanda mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Karşılaşmanın ilk dakikasında sarı-kırmızılılar gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan topla buluşan Icardi, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Yakın direğe çarpan top kaleci Muhammed'de kaldı. 21'de Sane'nin pasında topla buluşan Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu kaleci Muhammed kornere çeldi. 40'ta Sara'nın ortasına iyi yükselen Barış Alper kafayla topu Icardi'ye gönderdi. Bu oyuncunun kafa vuruşu kalecide kaldı. 45+3'te orta alanda topu alan İlkay, rakibinden sıyrıldıktan sonra savunmanın arasından Sane'ye topu aktardı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla sert şutu kalecinin üstünden ağlara gitti ve ilk yarı 0-1 bitti.

2. YARI HAREKETLİ BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısı hareketli başladı. 47'de G.Saray ceza sahası içinde yaşanan karambolde Shomurodov topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'da izlenen pozisyonda ofsayt tespit edilince gol iptal oldu. 59'da Kemen'in yerden ortasını iyi takip eden Shomurodov, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. Galatasaray'ın bu gole cevabı geç olmadı. İki dakika sonra Sara'nın şık ara pasında savunma arkasına sarkan Sane, kaleci Muhammed'i de geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi: 1-2. 83'te Osimhen, savunmanın sektirdiği topa havada gelişine dokundu ancak top üst direğe çarparak dışarı çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

ICARDİ VE SANE 11'E DÖNDÜ

GALATASARAY'IN Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Alman yıldızı Leroy Sane, ikişer maçın ardından tekrar ilk 11'de forma giydi. Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool ve Süper Lig'deki Beşiktaş maçlarına yedek soyunan iki futbolcu, Başakşehir mücadelesiyle başlangıç kadrosuna döndü. Öte yandan sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcularından Kaan Ayhan da bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Kaan, bu sezon 5'i Süper Lig'de, 1'i ise Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 maçta sonradan oyuna girmişti.

FİLİSTİN'E DESTEK SÜRDÜ

BAŞAKŞEHİR Futbol Kulübü, İsrail'in soykırımı ve zulmüne maruz kalan Filistin'e destek verdi. Tüm stada Türk ve Filistin bayrakları dağıtan Turuncu-lacivertli kulüp, kale arkasına enkazlar arasında sırtında Filistin bayrağı yer alan bir çocuk görseline yer verirken, "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" ifadelerini kullandı. İngilizce bir pankartta ise "Birleşmiş sesler sessizliği sarsabilir, insanlığa karşı suçları durdurabilir" yazıldı. Galatasaray taraftarları da "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" diye slogan attı.