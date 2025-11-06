Aslan yıktı geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ajax'ı 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek ilk 8 hedefine bir adım daha yaklaştı. 14. dakikada sağ kanattan Singo'nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Osimhen'in şutunda kaleci Pasveer meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. 18. dakikada sol kanattan Sara'nın kullandığı köşe atışında kale önünde Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Pasveer topu köşeden çıkardı. Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. TEMSİLCİMİZ İKİNCİ YARIDA AÇILDI

59. dakikada Sağ kanatta topla buluşan Sane'nin ortasında Osimhen kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1. 63. dakikada Barış Alper'in soldan ortasında Baas'ın eline çarpan top sonrasında VAR'dan gelen uyarının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 66. dakikada topun başına geçen Osimhen, farkı ikiye çıkardı: 0-2. 76. dakikada ceza sahasında topla buluşan Barış Alper'in ortasında bu kez Alders meşin yuvarlağa elle temas etti ve hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. 78. dakikada topun başına geçen Osimhen, kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3. Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor maçında 11'de başlayan Barış Alper ve Eren'i yedeğe çekerken, sakatlığı bulunan Yunus'u Hollanda'ya getirmedi. Buruk, bu oyuncuların yerine Singo, Sanchez ve Jakobs'u sahaya sürdü. Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Barış Alper, 9 maç sonra ilk defa ilk 11'de başlamadı. Sakatlığını atlatan Singo ise Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarının ardından 4 maç sonra ilk 11'e geri döndü.

OSİMHEN AVRUPA'DA FIRTINA GİBİ ESİYOR

GALATASARAY forması giyen Victor Osimhen, Ajax deplasmanında da adeta fırtına gibi esti. Nijeryalı futbolcu, Hollanda ekibi karşısında 59. dakikada takımını kafa vuruşuyla öne geçirirken, 66. ve 78. dakikalarda ise penaltıdan fileleri havalandırdı, Avrupa'da üst üste 8. maçında da gol sevinci yaşadı. Liverpool maçının ardından Bodo/Glimt karşılaşmasında da fileleri havalandıran ve üst üste 7. Avrupa maçında da gol atarak rekor kıran Osimhen, Ajax karşısındaki golleriyle birlikte bu rekorunu da geliştirdi

SARI-KIRMIZILILARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ

G.SARAY'IN deplasmanda Ajax ile oynadığı maça sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Hollanda'da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen taraftarlar, stadyumda kendilerine ayrılan bölümü hınca hınç doldurdu. Isınma bölümünden itibaren takımlarına desteğe başlayan taraftarlar, ilk düdükle birlikte ise marşlarla ve tezahüratlarla futbolcuları motive etmek adına ellerinden geleni yaptı.