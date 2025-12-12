G.Saray güçlü aday

Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah için birçok kulüp devreye girerken Ada basınından Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak haberler geliyor. Salah'ın talipli listesinde ABD, Avrupa ve Arap takımları yer alırken İngiliz The Mirror, haberinde Salah için Galatasaray'ın en güçlü adaylar arasında olduğunu yazdı. Gazetelere göre Salah, devre arasında kesin olarak Liverpool'dan ayrılacak ve temsilcisiyle birlikte seçenekleri değerlendiriyor. The Mirror, Salah'ın ocak ayındaki transfer seçeneklerini listelerken, Avrupa kulüpleri arasında sadece PSG, Galatasaray ve Napoli'ye yer verdi. PSG'nin bu transferde güçlü bir aday olduğu, Galatasaray'ın ikinci sırada geldiği, Napoli'nin de Salah için bir diğer güçlü seçenek olduğu yazıldı. Bunun dışında futbolcuyla ilgili Al Ittihad, Al Hilal ve Al Nassr, ABD'den de Inter Miami ile San Diego FC'nin adı geçiyor. Öte yandan Suudi Pro Ligi CEO'su Omar Mugharbel, ülkedeki kulüplerin Mısırlı yıldızı kadroya katmak istediğini açıkladı. Riyad'daki Dünya Futbol Zirvesi'nde konuşan Mugharbel, "Mohamed Salah'ı memnuniyetle karşılamak isteriz. Ancak görüşmeler, kulüpler tarafından yapılır. Evet, Salah'a talibiz." dedi.