G.Saray’da iki aday

Süper Lig lideri Galatasaray, hem zirvedeki yerini korumak, hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı için orta alan transferine öncelik verdi. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Avrupa'nın dört bir yanındaki yıldızlarla temas halinde Sadece 6 numara değil, ön tarafta da takıma katkı yapacak isimler peşinde olan Cim Bom'un radarına takılan son oyuncu Juventus'tan. İtalyan ekibinin 2024 yazında 60 milyon Euro'ya Atalanta'dan transfer ettiği Teun Koopmeiners, artık Aslan'ın hedefleri arasında. Hollandalı yıldızın şu anki piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösteriliyor. Galatasaray bu transferi kiralık olarak değil, bonservisle birlikte gerçekleştirmek istiyor.

DİĞER İSİM ADA'DAN

Aslan, 6 numara için de yeni bir ismi daha gündemine aldı. Yönetim, Tottenham'dan Pape Matar Sarr'ı da listesine ekledi. Merkez orta saha da oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibinin bonservis beklentisi 30 milyonEuro. Tottenham'ın 2021-2022 sezonunda

17 milyon Euro bedelle Metz'den kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu ülkesi ile Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyiyor.

CAN GÜNER'DE ANLAŞMA TAMAM

Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı. Hem oyuncu, hem de Alman ekibi ile resmi anlaşmayı tamamlayan yönetim transferi kısa süre içinde duyuracak. Galatasaray'ın yerli statüsünde oynatacağı oyuncu için Mönchengladbach'a yaklaşık 200-250 bin Euro yetiştirme bedeli ödemesi bekleniyor. Can Armando Güner, alt yaş kategorilerinde Almanya ve Arjantin milli formaları giydi. Babası Türk olan yıldız adayı, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor