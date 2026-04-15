Sarı kırmızılıları hareketli bir transfer dönemi bekliyor: Yıldızlara kanca

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir yandan da yıldız isimlerini takımda tutmaya çalışacak. Liglerin bitmesine henüz haftalar olmasına rağmen Galatasaray'ın yıldız isimlerinin talipleri günden güne çoğalıyor. Aslan'ın sezon başında 75 milyon Euro vererek kadrosuna kattığı Victor Osimhen'e Avrupa'nın dev kulüpleri birbiri ardına talip oluyor.

TALİPLERİ ÇOĞALIYOR

Nijeryalı golcü ile ilgili son iddia İspanya'dan geldi. Barcelona'nın yıldız golcüyü kadrosuna katabilmek adına 5 isimle yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Yine takıma sezon başı katılan Uğurcan Çakır ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Hem milli takımda hem de Galatasaray'da harika bir performans gösteren yıldız eldivene Alman devi Bayern Münih talip oldu. Neuer'in futbola veda etmeye hazırlandığı için 1 numaralı bölgeye takviye yapmak isteyen Münih'in Uğurcan için kesenin ağzını açması bekleniyor. Galatasaray'da ikinci sezonunu geride bırakan ve geçtiğimiz milli arada ilk kez Brezilya Milli Takım formasını giyen Gabriel Sara ise İspanyolların markajında. Yıldız futbolcuya Real Betis ile Getafe'nin talip olduğu öğrenildi. Orta sahanın bel kemiği Lucas Torreira'nın ise sezon sonu ayrılması bekleniyor. Yıllardır Boca Juniors'ta oynamak istediğini dile getiren Torreira'ya ülkesi Uruguay'dan da taliplerin olduğu belirtildi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'de ise yönetim uzatmama kararı aldı. Arjantinli futbolcu, sezon sonu takımdan ayrılacak.