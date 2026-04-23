Dursun Özbek'ten TFF açıklaması: Bütün ilişkilerimizi askıya aldık!

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından, Fenerbahçe derbisinin hakeminin Yasin Kol olarak açıklanması sonrası sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Dursun Özbek'in açıklaması yayımlandı.
Özbek yaptığı açıklamada, Galatasaray ile TFF'nin mevcut yönetimi arasındaki ilişkilerin askıya alındığını duyurdu.
Dursun Özbek'in açıklaması şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır."— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 23, 2026
