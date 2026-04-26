Dev derbi için heyecan dorukta | Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 406. randevu

Chobani Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 405 maçtan 150'sini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 546 gole, Galatasaray 505 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.
LİGDE 138. SINAV
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 137 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-38 üstünlük kurdu. Ligdeki 46 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 165, sarı-kırmızılılar ise 134 gol kaydetti.
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların attığı 15 gole karşılık, sarı-lacivertliler 6 kez fileleri havalandırabildi.
Taraflar arasındaki son 10 maçın sonuçları şöyle:
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (GS-FB)
|08.01.2023
|Ülker
|Süper Lig
|3-0
|04.06.2023
|Nef
|Süper Lig
|3-0
|24.12.2023
|Ülker
|Süper Lig
|0-0
|07.04.2024
|Şanlıurfa 11 Nisan
|TFF Süper Kupa
|3-0 (Hükmen)
|19.05.2024
|RAMS Park
|Süper Lig
|0-1
|21.09.2024
|Ülker
|Süper Lig
|3-1
|24.02.2025
|RAMS Park
|Süper Lig
|0-0
|02.04.2025
|Ülker
|Türkiye Kupası
|2-1
|01.12.2025
|Chobani
|Süper Lig
|1-1
|10.01.2026
|Atatürk Olimpiyat
|TFF Süper Kupa
|0-2
DERBİDE GÖZLER GOLCÜLERİN ÜZERİNDE
Süper Lig'de 30. haftayı 71 puanla liderlik koltuğunda kapatan sarı-kırmızılılar ile 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi, ligin en golcü 2 takımının mücadelesine de sahne olacak.
Galatasaray, 30 maçta attığı 69 golle ligdeki 18 takım arasında en golcü ekip oldu. Takipçisi Fenerbahçe ise 68 kez rakip fileleri havalandırarak ikinci takım konumunda bulunuyor.
Ev sahibi Galatasaray'da Süper Lig'deki 28 müsabakada 14 gol atan Mauro Icardi, takımının bu kulvardaki en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti. Arjantinli yıldızı ligde 19 maçta 12 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen izledi.
Konuk ekip Fenerbahçe'de ise 27 lig müsabakasında 16 kez ağları sarsan Brezilyalı Anderson Talisca, ön plana çıkıyor. 24 mücadelede 11 kez gol sevinci yaşayan Marco Asensio ile aynı sayıda maça çıkıp 10 kez tabelayı değiştiren Dorgeles Nene, Talisca'yı takip ediyor.