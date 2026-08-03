Aslan’da Osimhen bilmecesi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e İngiltere'den bir talip daha çıktı. BBC'nin haberine göre, Manchester United'ın ardından bu sezon transferde 267 milyon Euro bonservis harcayan Tottenham da Nijeryalı yıldızı transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılı yönetimin takımda tutmak istediği Osimhen için İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde resmi adım atabileceği öne sürülüyor.

ELİNDE TUTMAK İSTİYOR

Premier Lig temsilcisinin teknik heyetinin, gol yollarındaki etkinliği ve fizik gücüyle fark yaratan yıldız futbolcuyu yeni sezonun en önemli transfer hedeflerinden biri olarak gördüğü ifade ediliyor. Galatasaray formasıyla son iki sezonda sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 27 yaşındaki golcü, çıktığı 74 resmi maçta 59 gol atıp 16 asist yaparak toplam 75 gole doğrudan katkı sağladı. Avrupa devlerinin radarındaki Osimhen'in geleceği merak konusu olurken, Galatasaray'ın yıldız futbolcuyu kadrosunda tutmak için tüm imkanlarını seferber ettiği belirtiliyor.