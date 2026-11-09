Galatasaray’dan müthiş performans

GALATASARAY, geride bıraktığı 30 günlük zorlu fikstürden mutlu bir şekilde çıktı. Bir önceki milli takım arasına 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetiyle buruk giren sarı-kırmızılılar, bu ara öncesinde ise istediği sonuçları aldı. Trendyol Süper Lig'de 9 Ekim'de Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçla başlayan ve Amed'e karşı alınan 4-3'lük galibiyetle sona eren süreçte sarı-kırmızılı ekip, 5'i ligde ve 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu maçların 7'sinden galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bu süreçte tek mağlubiyetini İspanya devi Barcelona'ya karşı yaşadı. Bu dönemde ortalama 4 günde 1 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılı takım, yoğun maç temposuna rağmen başarılı bir performans ortaya koydu.

BATRAKOV ÖNE ÇIKTI

SARI-KIRMIZILILAR bu süreçte Kasımpaşa, derbide Fenerbahçe, Lille, Stuttgart, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Amed'i mağlup etti. Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, bu dönemdeki performansıyla taraftarların beğenisini topladı. Son 8 resmi maçta da forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Genç oyuncu, bu gollerin 4'ünü Şampiyonlar Ligi'nde, 2'sini ise Süper Lig'de ray, mağlubiyetikarşı attı. Aslan'da, Amed maçının 50. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Rafael Leao'nun sağ üst arka adalesinde ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.