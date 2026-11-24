UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray, bu akşam saat 20.45'te RAMS Park'ta İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6 puan hanesine yazdırdı. Lig aşamasına deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 ve sahasında Barcelona'ya 4-1 yenilerek başlayan sarı-kırmızılılar, ardından çıktığı iki maçta ise galibiyet serisi yakaladı. Üçüncü haftada Fransa ekibi Lille'i deplasmanda 4-2'yle geçen Galatasaray, dördüncü haftada ise evinde Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray, topladığı 6 puanla 18'inci basamakta yer aldı.

GALİBİYET SERİSİNİ EGALE ETMEK İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla üst üste 3 maç kazanan Galatasaray, Aston Villa'yı mağlup etmesi halinde bu seriyi egale edecek. Bu sezon turnuvadaki son iki maçında Lille ve Stuttgart'ı geçen sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyi de kazanarak Devler Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etmeyi amaçlıyor. Galatasaray, Aston Villa ile tarihinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Aston Villa ise Avrupa kupaları tarihinde daha önce Türk ekipleriyle 8 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile eşleşen İngiliz ekibi; 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Aston Villa, Türk takımları karşısındaki tek yenilgisini 18 Ekim 1994 tarihinde deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olarak aldı.

OSIMHEN VE SALLAI YOK

Sarı-kırmızılılarda kritik maç öncesi eksikler de bulunuyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile Roland Sallai'nin Aston Villa karşısında forma giyemeyeceği öğrenilirken, takımla antrenmana katılan Jakobs'un ise görev yapması bekleniyor.

'HAYALLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT'

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında saat 20.45'te RAMS Park'ta Aston Villa'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, rakibin güçlü bir takım olduğunu belirterek oyuncularına güvendiğini söyledi. Son iki maçını kazanan sarı-kırmızılıların öz güveninin yerinde olduğunu ifade eden Buruk, "Sahamızda oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Hayallerimiz varsa bunları gerçekleştirmek için önemli bir fırsat. Taraftarlarımızla birlikte önemli bir iç saha galibiyeti almak istiyoruz" dedi. Unai Emery'nin Avrupa tecrübesine de değinen Buruk, İspanyol teknik adama karşı ilk galibiyetlerini almak için mücadele edeceklerini belirtti. RAMS Park'ın zeminiyle ilgili ise mükemmel olmasa da futbol oynanabilecek bir saha beklediklerini söyledi. Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde her puanın değerli olduğunu vurgulayarak öncelikli hedeflerinin kazanmak olduğunu ifade etti.

'BÖYLE BİR KURAL YOK'

SAMSUNSPOR maçından sonra hakem Ali Şansalan'ın elini sıkmadığı için kart göstermesiyle ilgili bir kuralın olmadığını ifade eden 53 yaşındaki teknik adam, "Çok gündem de oluşturdu. Dün o konuyla ilgili açıklama yaptım. Böyle bir kural yok. İsterseniz elini sıkarsınız, isterseniz sıkmazsınız. Saygısızlık, kötü söz söylemedikten sonra kimse kimseyi cezalandıramaz. Burada hakemin yaptığı bir hata var. Bu hatanın da doğru bir şekilde dönemsini bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.