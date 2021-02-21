  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gazişehir Gaziantep Gaziantep Futbol’un konuğu Antalyaspor

Gaziantep Futbol’un konuğu

Gaziantep Futbol’un konuğu Antalyaspor

21.2.2021

SPOR Toto Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gaziantep FK, bugün sahasında Antalyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Marius Sumudica'nın ardından göreve gelen Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto yönetiminde bir türlü istikrarı yakalayamayan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp yeniden çıkışa geçmek istiyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep Futbol’un konuğu Antalyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.