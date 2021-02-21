Gaziantep Futbol’un konuğu Antalyaspor

SPOR Toto Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gaziantep FK, bugün sahasında Antalyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Marius Sumudica'nın ardından göreve gelen Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto yönetiminde bir türlü istikrarı yakalayamayan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp yeniden çıkışa geçmek istiyor.
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