Göztepe’nin rakibi Gazişehir

SÜPER Lig’de geçen hafta Konyaspor’u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde eden Göztepe, 6. haftanın kapanış mücadelesinde Gazişehir Gaziantep FK’ya konuk oluyor.

SÜPER Lig'de geçen hafta Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde eden Göztepe, 6. haftanın kapanış mücadelesinde Gazişehir Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele BeINSports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Sakatlığı süren Muğdat Çelik'in görev alamayacağı Gaziantep temsilcisinde, forvet Kayode ise Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor. Göz-Göz'de ise, Konya maçında kırmızı kart gören Poko yok. Poko'nun yerine ön libero olarak Rize ve Konya maçlarında stoper olarak görev yapan Alpaslan görev yapacak.