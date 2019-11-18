Denizli dipte Göztepe zirvede

Süper Lig'de mücadele eden Anadolu kulüpleri göz önüne alındığında ise Denizlispor, bir oyuncu ile milli takımlara en az futbolcu gönderen ekip oldu. Ege ekibinde, sadece Hadi Sacko, Gine Milli Takımı kadrosunda kendisine yer buldu.

SÜPER Lig'de mücadele eden Anadolu kulüpleri göz önüne alındığında ise Denizlispor, bir oyuncu ile milli takımlara en az futbolcu gönderen ekip oldu. Ege ekibinde, sadece Hadi Sacko, Gine Milli Takımı kadrosunda kendisine yer buldu. İzmir ekibi Göztepe ise Ç.Rize ve Antalya ile birlikte 4'er oyuncu göndererek milli takımlara en çok katkı koyan ekipler oldu. Göztepe'de Beto, Gassama , Celso Borges ve Sanneh milli takım kamplarında yer aldı.