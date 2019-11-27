Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, müsabakada kendi futbol felsefelerini ortaya koymak istediklerini belirterek, "Çok iyi oynamamız, bunun üzerine çok iyi mücadele etmemiz gerekecek. Taraftarımızın desteğiyle sahadan istediğimiz skorla ayrılacağız." dedi.
Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, müsabakada kendi futbol felsefelerini ortaya koymak istediklerini belirterek, "Çok iyi oynamamız, bunun üzerine çok iyi mücadele etmemiz gerekecek. Taraftarımızın desteğiyle sahadan istediğimiz skorla ayrılacağız." dedi.
Göztepe oyun istikrarı yakalamak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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