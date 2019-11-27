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oyun istikrarı yakalamak istiyor

Göztepe oyun istikrarı yakalamak istiyor

27.11.2019, 13:15

'in 13. haftasında Cumartesi günü 'yi konuk edecek 'nin , müsabakada kendi felsefelerini ortaya koymak istediklerini belirterek, "Çok iyi oynamamız, bunun üzerine çok iyi mücadele etmemiz gerekecek. ." dedi.

'in 13. haftasında Cumartesi günü 'yi konuk edecek 'nin , müsabakada kendi felsefelerini ortaya koymak istediklerini belirterek, "Çok iyi oynamamız, bunun üzerine çok iyi mücadele etmemiz gerekecek. ." dedi.

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