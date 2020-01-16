Ziraat Türkiye Kupası son 16 heyecanı! Antalyaspor Göztepe maçı hangi kanalda? Saat kaçta başlayacak? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor Göztepe maçının başlamasına saatler kaldı. Antalya'da oynanacak maçta gözler şimdi maça ilişkin ayrıntılarda. Peki, Antalyaspor Göztepe ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Antalyaspor ile Göztepe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bu akşam mücadele edecek. Öte yandan iki ekip kupada 2, ligde 1 olmak üzere üst üste 3 maç yapacak. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Antalyaspor Göztepe maçı hakkında tüm ayrıntılar...

HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Göztepe arasındaki ZTK son 16 turu ilk maçı, bu akşam saat 18.00'de Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda başlayacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabaka, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve yeniasir.com.tr adresimizden canlı olarak yayınlanacak...

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MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

*Antalyaspor son oynadığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

*Her iki takımın kendi aralarında oynadığı toplam 5 maçta, Antalyaspor kendi sahasında 3 maç kazandı, 1 maç beraberlik ile sonuçlandı, Göztepe ise 1 galibiyet alabildi. Takımların gol averajlarına bakıldığında 8-6 ile Antalyaspor'un üstünlüğü görülmektedir.

GÖZTEPE'DE TRANSFER

Göztepe, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveç'in Viking kulübünden forvet oyuncusu Zlatko Tripic ile 5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sol kanat, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında oynayabilen ve iki ayağını da kullanabilen 1,82 boyundaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 209 resmi maçta 31 gol 46 asist yaptı.

3 KEZ ÜST ÜSTE RAKİP OLACAKLAR

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak Pazar günü yine Antalya'da karşılaşacak iki ekip, kupanın rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü İzmir'de mücadele edecek. Bu sezon başında Göztepe'yi çalıştıran teknik direktör Tamer Tuna, Antalyaspor'un başında sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak.