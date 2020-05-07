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Göztepeli kararını verdi

'nin başarılı futbolcusu gelen tekliflere rağmen takımda kalmak istediğini söyledi. Koronavirüsün ekonomisi üzerindeki olumsuz sonuçlarını da değerlendiren Gürler, konusunda fedakarlık yapacaklarını belirtti.

Göztepeli Serdar Gürler kararını verdi

07.05.2020, 13:40 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020,13:49

Adı farklı kulüplerle anılan ancak Göztepe'de kalmaya sıcak baktığını ifade eden deneyimli oyuncu Serdar Gürler, koronavirüsünün futbol ekonomisini olumsuz etkilediği süreçte, "Maaş indirimi için kulüpten bir talep gelmesine gerek yok. Bu talebi bekleyen insanlar değiliz. Zaten kendiliğimizden fedakarlık yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Başkan Mehmet Sepil'in zorunlu olmadığı halde maçlardan sonra prim dağıttığına dikkat çeken Serdar, "O kadar insan işsiz kalmışken biz de fedakarlığımızı yapacağız. Biz de insaniyetimizi göstereceğiz. Nasıl ki başkanımız zorunlu olmasa bile maçlardan sonra prim veriyorsa, bizleri ödüllendiriyorsa bizler de adımlar atacağız. Biz bu süreçte ona karşı adım atıp fedakarlık yapacağız" dedi.

Göztepe’de koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı

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