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Haberler Göztepe Göztepe, Wallace Reis'le yollarını ayırdı

, 'le yollarını ayırdı

Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenen 'de kaleci Beto Pimparel ve orta saha Andre Castro'nun ardından stoper 'le de yollar ayrıldı.

Göztepe, Wallace Reis'le yollarını ayırdı

26.07.2020, 16:22 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020,16:22

Kulüpten yapılan açıklamada, "2,5 sezondur kadromuzda yer alan Wallace Reis'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Göz-Göz'e 2017-2018 sezonun devre arasında gelen Brezilyalı oyuncu ilk senesinde 14 müsabakaya çıktı. Reis ertesi sezon 30 resmi maçta forma giyerken, bu sezon ise sadece 10 karşılaşmada görev aldı.

DHA

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