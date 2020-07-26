Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2 senedir kadroda yer alan Deniz Kadah'a emekleri için teşekkür edilerek futbol kariyerinde başarılar dilendi.
Deniz Kadah bu sezon 4'ü ilk 11 olmak üzere 16 maçta forma giydi. Sarı kırmızılı ekip daha önce Beto ve Andre Castro ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
AA
Göztepe, Deniz Kadah'la yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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