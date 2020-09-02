Kaleye yeni aday Fabri

Göztepe, 1 numaralı mevkiye transfer için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Danimarka ekibi Esbjerg ekibinde kiralık oynayan ve İngiliz Reading'de sözleşmesi sona eren İtalyan kaleci Mannone'nin yanı sıra sürpriz bir isme daha gündemine ekledi. İzmir temsilcisi, bir dönem Beşiktaş forması da giyen 32 yaşındaki kaleci Fabri'ye de kanca attı.

BONSERVİSİ FULHAM'DA BULUNUYOR

Göztepe başarılı eldiven ile temaslara başlarken futbolcunun Fulham ile sözleşmesinin devam ediyor olması transferin önünde engel teşkil ediyor. Geçen sezonu ülkesinin takımlarından Mallorca'da geçiren İspanyol file bekçisi Fabri'nin Türkiye'ye dönmeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz ekibi Fulham ile masaya oturup bu transferi bitirmeye çalışacak.



BEŞİKTAŞ'TA İKİ SEZON OYNADI

Göztepe'nin yeni kaleci adayı Fabri, Beşiktaş'ta iki sezon forma giydi. 2015-2018 yılları arasında siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyan 32 yaşındaki eldiven Süper Lig'de 66 karşılaşmaya çıktı ve kalesinde 57 gol gördü. Deportivo altyapısından yetişen futbolcu Valladolid, Huelva, R.Betis gibi İspanyol ekiplerinin de formalarını da terletti.