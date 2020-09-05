Alpaslan Öztürk için kıyasıya yarış

GÖZTEPE'NİN başarılı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk için Trabzonspor ve Fenerbahçe kıyasıya bir yarışa girdi. Bordo-mavili yönetim, Alpaslan ile anlaşıp sarı-kırmızılı kulüple masaya oturmaya hazırlanırken Fenerbahçe de devreye girerek son bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, Alpaslan'a karşılık Göz-Göz'e stoper Sadık Çiftpınar ve 500 bin Euro para önerdi. Sarı-kırmızılılar, bu teklifi düşünmek için süre isterken teknik heyetin de görüşü alınarak Kanarya'ya cevabını iletecek. Göztepe ile 1 yıl daha kontratı bulunan 26 yaşındaki Alpaslan geçen sezon savunmadaki başarısının yanı sıra attığı 7 golle de Göztepe'nin hücum gücüne olumlu bir katkı sağlamıştı.



PİYASA DEĞERİ 750 BİN EURO

Göztepe'nin liste başına yerleştirdiği isim olan Jimmy Durmaz, 750 bin Euro'luk piyasa değeriyle dikkat çekiyor. İsveç doğumlu olan 31 yaşındaki futbolcu sağ kanadın yanı sıra on numara ve sol kanatta da forma giyiyor. İsveç'te Forward ve Malmö ekiplerinde oynayan Durmaz, Türkiye'de G.Birliği, Yunanistan'da Olympiakos ve Fransa'da ise Toulouse ekiplerinde de görev yaptı.