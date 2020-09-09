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Haberler Göztepe Göztepe, kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı Ümraniyespor'a kiraladı

, kaleci 'ı Ümraniyespor'a kiraladı

, 'ı 1 yıllığına Ümraniyespor'a kiraladığını açıkladı. Göz-Göz, genç kalecinin sözleşmesini 2021-2022 sezonuna kadar opsiyonlu olarak uzattı.

Göztepe, kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı Ümraniyespor'a kiraladı

09.09.2020, 14:52 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,14:56

Göztepe, kalecisi Göktuğ Bakırbaş'ın sözleşmesini 2021-2022 sezonuna kadar opsiyonlu olarak uzatırken genç kaleciyi 1 yıllığına Ümraniyespor'a kiraladığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından yetiştirdiği 24 yaşındaki kaleci Göktuğ Bakırbaş'ın sözleşmesini opsiyonlu olarak 1 yıl daha uzattı. 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi uzatılan genç kaleci, 1 yıllığına TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı. Sarı-kırmızılı ekip, Göktuğ Bakırbaş'a Ümraniyespor forması altında başarıları diledi.

1.96 boyundaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 7'si Süper Lig, 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 13 maçta forma giymişti.

İHA

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