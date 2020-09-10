Göztepe, Süper Lig'de 29. sezonuna girdi

2020-2021 sezonu ilk maçında 12 Eylül Cumartesi Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe, Süper Lig'de 28 sezonda 872 maça çıktı. Bu müsabakalarda 273 galibiyet, 272 beraberlik ve 327 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım, 932 gol attı, kalesinde 1040 gol gördü.

Geçen yıl ligi teknik direktör İlhan Palut ile tamamlayan ve yeni sezona da Palut yönetiminde başlayacak sarı-kırmızılı ekip, 12 futbolcuyla yollarını ayırırken, şimdiye kadar 6 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Göztepe'nin transfer ettiği oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğirbayat (Adanaspor), Cherif Ndiaye (HNK Gorica-Hırvatistan) , Brown Ideye (Aris-Yunanistan), Kubilay Sönmez (Hatayspor), Burak Süleyman (Kocaelispor), Dzenan Burekovic (Ujpest-Macaristan)

271 FUTBOLCU FORMA GİYDİ

Şimdiye kadar 271 farklı ismin forma giydiği Göztepe'de geçen sezon açılan stada ismi verilen Gürsel Aksel 390 maçla İzmir temsilcisinde ligde en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor. Göztepe'nin lig tarihindeki en golcü ismi 145 golü bulunan Fevzi Zemzem.

YABANCI OYUNCULARDA REKOR ANDRE CASTRO'DA

Göztepe ile son 3 sezonda 96 maça çıkan ve sezon bittikten sonra yolların ayrıldığı Andre Castro sarı-kırmızılı ekipte en fazla forma giyen yabancı oyuncu konumunda. Castro'yu 93 müsabaka ile takımdan ayrılan bir diğer isim kaleci Beto izliyor.

İLHAN PALUT'LA DEVAM

Süper Lig geçmişinde 30 farklı teknik direktörün görev yaptığı Göztepe'de 24 maçta görev yapan İlhan Palut, Göztepe'de en fazla süre görev yapan 10. isim durumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımı çalıştıran Adnan Süvari, Göztepe ile 340 maça çıkarken, Tamer Tuna ise 54 müsabakada görev aldı.

58 FARKLI RAKİP

Ligde 58 farklı ekiple karşılaşan İzmir temsilcisi, bu sezon aynı ligde yer alacağı takımlardan sadece Hatayspor'la Süper Lig'de mücadele etmedi.

Süper Lig tarihinde en çok Galatasaray ile (56 maç) karşılaşan Göztepe, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 52 müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlardan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında MKE Ankaragücü (42), Gençlerbirliği (34), Trabzonspor (24), Kasımpaşa (14), Hes Kablo Kayserispor (12), Fraport TAV Antalyaspor, Fatih Karagümrük (10), Çaykur Rizespor ve Yukatel Denizlispor (8), Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor (6), Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gaziantep FK (2) ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekibin lig tarihinde 2 maça çıktığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 8 karşılaşma oynadığı Yukatel Denizlispor'a karşı galibiyeti bulunmuyor.