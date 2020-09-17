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Haberler Göztepe Antolic için ısrarcı

Antolic için ısrarcı

Antolic için ısrarcı
Giriş Tarihi: 17.9.2020

Göztepe yönetimi, Hırvat orta saha oyuncusu Domagoj Antolic için çalışmalarını sürdürüyor. Kulübü Legia Varşova'dan ayrılan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun 2020 aralık ayına kadar devam edecek bir sözleşmesi bulunurken yönetim hem futbolcu, hem de Polonya ekibi ile anlaşmaya çalışıyor. Transferin henüz olgunlaşmadığı ancak Göz-Göz yönetiminin Antolic için ısrarcı olduğu öğrenildi. Bu sezon L.Varşova'da 5 maça çıkan 30 yaşındaki Hırvat maestro Antolic, geçen sezon 40 maçta 3 gol, 6 asist yaptı.

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