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Haberler Göztepe Gerson Rodrigues için yeni harekat

için yeni harekat

Gerson Rodrigues için yeni harekat
Giriş Tarihi: 21.9.2020

GÖZTEPE yönetimi, daha önce talip olduğu santrfor Gerson Rodrigues için yeniden temasa geçti. Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Portekizli futbolcunun kulübü Dinamo Kiev ile bağlantıya geçen kurmaylar, futbolcuyla da bir ön görüşme yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpte oynamaya sıcak bakan genç futbolcunun kişisel instagram hesabından Göztepe Kulübü'nü takibe alması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Ukrayna ekibi Kiev ve futbolcuyla görüşmeleri devam ettiren Göz-Göz yönetiminin, en kısa sürede bu transferde olumlu bir sonuç alması bekleniyor.

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