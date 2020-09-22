Göztepe'nin yeni sezon formaları bugün satışa çıkıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanla beklediği formaları yarından itibaren GözGöz Mağazaları'ndan satın alabilecek. Göztepe yönetimin A takımın giyeceği siyah, damalı ve beyaz olmak üzere 3 model olarak satışa sunacağı formaların fiyatı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu arada geçen sezonki çubuklu formalar 185 liradan 100 liraya indi.
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