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Haberler Göztepe Yeni sezon formaları bugün satışa çıkıyor

bugün satışa çıkıyor

Yeni sezon formaları bugün satışa çıkıyor
Giriş Tarihi: 22.9.2020

Göztepe'nin yeni sezon formaları bugün satışa çıkıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanla beklediği formaları yarından itibaren GözGöz Mağazaları'ndan satın alabilecek. Göztepe yönetimin A takımın giyeceği siyah, damalı ve beyaz olmak üzere 3 model olarak satışa sunacağı formaların fiyatı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu arada geçen sezonki çubuklu formalar 185 liradan 100 liraya indi.

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