Göztepe'nin yeni sezon formaları bugün satışa çıkıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanla beklediği formaları yarından itibaren GözGöz Mağazaları'ndan satın alabilecek. Göztepe yönetimin A takımın giyeceği siyah, damalı ve beyaz olmak üzere 3 model olarak satışa sunacağı formaların fiyatı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu arada geçen sezonki çubuklu formalar 185 liradan 100 liraya indi.