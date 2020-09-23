Göztepe’nin gözü onda

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Göztepe, orta saha transferinde mutlu sona çok yak-laştı. Türkiye ve Avrupa'daki yıl-dızları mercek altına alan Göz-Göz yöneti-mi, Trab-zons-por'un Bre-zilya-lı fut-bol-cusu Guilherme'nin transferi-ni bitirmek üzere. Sarı-kır-mızılılar daha önce de talip olduğu 29 yaşındaki orta saha için yeniden temaslara başlarken, Karadeniz tem-silcisiyle yaptığı görüşmeler-de masadan mutlu kalktı.

GUILHERME İSTEKLİ

Göz-Göz yönetimi, Trab-zonspor'la elinden çıkarmaya çalıştığı yıldız oyuncu için prensip anlaşmasına varır-ken, futbolcunun kendisiyle de görüşmeleri önemli bir noktaya getirdi. Göztepe'de yeni bir çıkış yakalamak isteyen Guilherme'yi İzmir'e davet eden kurmaylar futbol-cuyla maddi detayları masaya yatırıp sözleşme şartlarını şekillendirecek. Sarı-kırmızılı ekibin en kısa sürede Guil-herme'nin transferini mutlu sonla noktalaması bekleniyor.



MALATYA'DA VİTRİNE ÇIKTI

Göztepe'nin transferini bitirmesi beklenen Guilherme, Portekiz'de Braga ekibinin altyapısında yetişti. Daha sonra ülkesinde Ole Brasil, Polonya'da Legia Varşova ve İtalya'da Benevento ekiplerinde forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Portekiz'in Alvarenga ekibine transfer olduktan sonra 2018 yaz transfer döneminde Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Guilherme buradaki performansıyla çıkış yaptı ve geçen sezon devre arasında Trabzonspor'a imza attı.



8 KUPA KALDIRDI

BREZİLYALI orta saha Guilherme kariyeri boyunca 8 kupa kaldırarak dikkat çekti. 29 yaşındaki futbolcu Polonya ekibi Leiga Varşova'da 4 lig, 3 de Polonya Kupası şampiyonluğu yaşarken Trabzonspor ile geçen sezon Türkiye Kupası'nı kaldırdı. Kulüp kariyerinde 275 resmi maça çıkan Brezilyalı 40 gol atma başarısı gösterdi.

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