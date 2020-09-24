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Haberler Göztepe Takviye yapılacak

Takviye yapılacak

Takviye yapılacak
Giriş Tarihi: 24.9.2020

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in ilk iki haftasını fazla puan kaybı yaşamadan geçmenin iyi olduğunu belirtirken, transfer döneminin bitimine 12 gün kala en az 1-2 oyuncu transferi daha yapabileceklerini de ifade etti. Sepil, "40 maçın yalnızca 2'sini oynadık. Yeni bir yapılanmaya giderek takımı gençleştiriyoruz. Bu yapılanmaya devre arasında da devam edeceğiz. Şuan için 1-2 takviye daha planlıyoruz. Hocamıza güveniyoruz, oyuncularımıza güveniyoruz. Umarım iyi bir sezon geçiririz" diye konuştu.

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