Takviye yapılacak

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in ilk iki haftasını fazla puan kaybı yaşamadan geçmenin iyi olduğunu belirtirken, transfer döneminin bitimine 12 gün kala en az 1-2 oyuncu transferi daha yapabileceklerini de ifade etti. Sepil, "40 maçın yalnızca 2'sini oynadık. Yeni bir yapılanmaya giderek takımı gençleştiriyoruz. Bu yapılanmaya devre arasında da devam edeceğiz. Şuan için 1-2 takviye daha planlıyoruz. Hocamıza güveniyoruz, oyuncularımıza güveniyoruz. Umarım iyi bir sezon geçiririz" diye konuştu.