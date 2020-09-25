Göz Göz’ün yeni planı

Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Göztepe dış transferde yeniden orta alana yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Macaristan'ın Ujpest ekibinden transfer olan Nijeryalı Obinna Nwobodo'nun sakatlığı sonrası F.Bahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'yi gündemine aldı. Antrenmanda sakatlandığı açıklanan 23 yaşındaki oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, Göz-Göz yönetimi, Mehmet Ekici'yi transfer ederek problemi çözmeye çalışacak.

OLUMLU BAKIYOR

Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki yıldız futbolcu ile hemen temasa geçen yönetim, "Göz-Göz'e gelir misin" diyerek nabız yokladı. Bir süre önce Ankaragücü ile anlaştığı öne sürülen Ekici'nin henüz hiçbir kulüple imza aşamasına gelmediği ve Göz-Göz'e olumlu baktığı öğrenildi. Ancak İstanbul ekibi G.Saray'dan haber bekleyen tecrübeli orta sahanın Göz-Göz yönetiminden süre istediği ve cevabını en kısa sürede ileteceği öğrenildi. Sarıkırmızılılar transferi en kısa sürede çözmek istiyor.



GUİLHERME ÇIKMAZI

GÖZTEPE bir süredir transferi için yoğun çaba sarf ettiği Trabzonsporlu kanat oyuncusu Guilherme'nin transferinde çıkmaza girdi. Brezilyalı oyuncunun transferi için bordo-mavili ekiple prensip anlaşmasına varan Göz-Göz yönetimi, futbolcuyla maddi konularda anlaşma sağlayamadı.



29 yaşındaki futbolcunun son görüşmede sarı-kırmızılı yönetimden ekstra yıllık 300 bin Euro daha istemesi nedeniyle görüşmelerin askıya alındığı öğrenildi. Guilherme ile görüşmeleri tamamen sonlandırmayan yönetim alternatif isim arayışlarına da başladığı bildirildi. Trabzon'un geçen sezon devre arasında Malatya'dan transfer ettiği Guilherme, Karadeniz ekibinde forma şansı bulamıyor.



BURAK HAKERLER