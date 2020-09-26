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Haberler Göztepe Göztepe - Gaziantep FK - CANLI ANLATIM

- FK - CANLI ANLATIM

'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan , 3. hafta mücadelesinde FK'yi konuk ediyor. Maçın haberimizden takip edebilirsiniz.

Göztepe - Gaziantep FK - CANLI ANLATIM

26.09.2020, 15:54 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020,16:01

Süper Lig'in ilk haftasında Denizlispor'u 5-1 yenen Göztepe, lige iyi bir başlangıç yaptı. İlk haftayı lider olarak kapatan Göz-Göz, geçen hafta da deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Üçüncü haftaya 4 puan ve averajla 3. sırada giren Göztepe, Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE – GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Göztepe: İrfan, Alpaslan, Yalçın, Atınç, Berkan, Murat, Halil, Mossoro Tripic, Soner, Ideye

Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Jefferson, Güray, Morais, Olkowski, Maxim, Muhammet, Andre

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