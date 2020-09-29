Guilherme’de pürüzler çıktı

GÖZTEPE'NİN Trabzonspor'dan kadrosuna katmak istediği Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'nin transferi yılan hikayesine döndü. Cumartesi gününden bu yana İzmir'de olan ve yönetimle her gün pazarlık masasına oturan Sambacı için yönetim kesenin ağzını açtı. Ancak Göz-Göz yıllık en fazla 700 bin Euro teklif ettiği 29 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu ile maddi konularda henüz anlaşamadı.

BAŞKAN SEPİL DEVREYE GİRDİ

BAŞKAN Mehmet Sepil, transferiyle özel olarak ilgilendiği ve kadroda görmek istediği yıldızla arayı bulmak istese de henüz resmi imzalar atılamadı. Yıldız futbolcunun menajerinin de alacağı ücrette indirim yapmadığı ve bu transferin bitmesinin en az 2 günü bulacağı öğrenildi. Karadeniz temsilcisi, bu sezonluk ücreti 1.1 milyon Euro olan futbolcunun maaşının bir kısmını karşılamayı kabul etmişti.