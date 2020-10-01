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Göz-Göz hareketli

Sarı-kırmızılılar ’dan ile her konuda anlaşırken ’nin başarılı oyuncusu ise ekibine gidiyor.

Göz-Göz hareketli
Giriş Tarihi: 1.10.2020

Göztepe'de transfer sezonunun sona ermesine günler kala dün hareketli saatler yaşandı. Cumartesi günü son şampiyon Medipol Başakşehir'e konuk olacak sarı-kırmızılılar Trabzonspor'la yollarını ayırıp geçen cuma günü İzmir'e gelen Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme ile her konuda anlaştı. İzmir'de sağlık kontrolünden geçen deneyimli oyuncunun evinin tutulduğu bildirilirken Guilherme'nin Trabzonspor'dan bir miktar alacağı olduğu ve parasını tahsil eder etmez Göztepe ile resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı. Öte yandan İzmir ekibinin başarılı oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün ise Trabzonspor'a gideceği iddia edildi.

ANLAŞMAK ÜZERE
Bordo-mavili kulübün oyuncu için Göztepe'nin kapısını çaldığı ve tarafların anlaşmak üzere oldukları gelen haberler arasında. Alpaslan'ın da kulüp başkanı Mehmet Sepil'e Trabzonspor formasını giymek istediğini söylediği ileri sürüldü. Guilherme'nin Göz Göz'e, Alparslan'ın da Trabzonspor'a gitmesiyle ilgili açıklamaların birkaç gün içinde duyurulması bekleniyor.

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