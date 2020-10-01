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Haberler Göztepe Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

, maçının hazırlıklarına devam etti

'de 3 Ekim Cumartesi günü 'e konuk olacak , karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

AA

01.10.2020, 17:05

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmana takıma yeni dahil olan Guilherme de katıldı. İlk bölümünde istasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra Başakşehir maçının taktiği üzerinde durdu.



Göztepe'de tedavileri devam eden Stefano Napoleoni ve Obinno Nwobodo takımdan ayrı çalıştı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın İzmir'de yapacağı antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

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