Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmana takıma yeni dahil olan Guilherme de katıldı. İlk bölümünde istasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra Başakşehir maçının taktiği üzerinde durdu.





Göztepe'de tedavileri devam eden Stefano Napoleoni ve Obinno Nwobodo takımdan ayrı çalıştı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın İzmir'de yapacağı antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a gidecek.